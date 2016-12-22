Лайма Вайкуле назвала условия для приезда в Крым

Певица Лайма Вайкуле посетит Крым только после того, как будут сняты санкции, заявила она в эфире телеканала «Россия-1». Ранее она говорила, что ни за какой гонорар не готова приехать на полуостров.

«Я вообще не лезу в политику. Как снимут санкции, я тут же приеду в Крым с большим удовольствием, бесплатно, и дело вообще не в деньгах», — сказала она.

Ранее в беседе с газетой «Думская» Вайкуле напомнила, что является гражданкой Латвии, и заявила, что ни за какой гонорар не согласилась бы приехать на полуостров с концертом. «Нам запрещено. Нам, европейцам», — добавила певица.

Вайкуле также отметила, что выступает против внесения артистов в базу данных сайта «Миротворец», а также иные черные списки за посещения Крыма. По ее словам, творческие люди иногда ведут себя как дети и «могут черт-те что выкинуть».

Позже, после критики ее слов со стороны политиков и других музыкантов Вайкуле заявила, что не представляла, что «люди такие звери». Ее директор Алексей Яковлев отметил, что высказывания певицы многие восприняли некорректно.