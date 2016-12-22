Спасатели эвакуировали туристов с вершины горы на Алтае

Четыре туриста из Кемерово, застрявшие на вершине горы Ак-Кем (4,1 тыс. м) в Республике Алтай, находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Спасатели вывезли туристов из опасной зоны и доставили к сезонному спасательному посту «Ак-Кем». Дальше они будут передвигаться самостоятельно. Спасатели на вертолете вернулись в Горно-Алтайск. Операция завершена», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Утром 14 августа вылет вертолета, который должен забрать туристов, застрявших на вершине Ак-Кем в горном массиве Белуха на Алтае, задержался из-за тумана.



О группе туристов, застрявших на вершине Ак-Кем, стало известно 12 августа. Они сами по спутниковому телефону сообщили, что ветром у них унесло палатку с вещами и снаряжением, из-за чего они лишились возможности выбраться из горного района самостоятельно.