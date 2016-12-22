Туман задержал вылет вертолета к застрявшим в горах Алтая туристам

Вылет вертолета, который должен забрать туристов, застрявших на вершине Ак-Кем в горном массиве Белуха на Алтае, задерживается, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Причиной этому послужили погодные условия.

«Вылет был запланирован на 8:00 местного времени (4:00 мск), но из-за тумана, который стоит в горах, его пришлось отложить на 9:50 (5:50 мск). Пока вертолет стоит в аэропорту. В горах до сих пор туман. Во сколько будет вылет, зависит от погоды», — рассказали спасатели.

По словам сотрудников МЧС, туристы регулярно выходят на связь, их состояние удовлетворительное. Спасательная операция должна быть завершена до конца дня.

О группе туристов из четырех человек, застрявших в районе горы Белуха на Алтае, стало известно 12 августа. Ветер унес их палатку со снаряжением, из-за чего они лишились возможности выбраться из горного района самостоятельно. В настоящее время они остаются на высоте порядка 4,1 тыс. м.