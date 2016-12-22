Четверо туристов оказались заблокированы на вершине горы на Алтае

Четыре туриста из Кемерово терпят бедствие на вершине горы Ак-Кем (4,1 тыс. м) в Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте Сибирского регионального центра МЧС.

Туристы сообщили о бедственном положении по спутниковому телефону. По данным МЧС, на месте их стоянки испортилась погода, палатку с вещами и снаряжением унесло ветром. Самостоятельно спуститься с горы они не могут.

Отмечается, что спасатели не могут помочь туристам из-за дождя и сильного ветра. Пеший путь к ним даже при благоприятной погоде займет у спасателей более трех суток. Кроме того, восхождение невозможно из-за обледенения породы и ветра до 20 м/с.

«Если погода в горах нормализуется, вылет вертолета мы можем планировать не ранее утра 13 августа», — сказал старший оперативный дежурный Сибирского регионального центра МЧС России подполковник Александр Боровицкий, добавив, что туристы находятся на связи со спасательным постом.

3 августа сообщалось, что российская туристк​а погибла под лавиной при спуске с пика Ленина Чон-Алайского хребта в Киргизии. Она и гид Семен Дворниченко начали спуск с пика при плохой погоде. Тело Дворниченко найти не удалось.