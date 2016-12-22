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Toyota отозвала в России более 20 тыс. машин из-за подушек безопасности
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Toyota отозвала в России более 20 тыс. машин из-за подушек безопасности
Бизнес, 15:55
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Toyota отозвала в России более 20 тыс. машин из-за подушек безопасности

Японский автомобильный концерн Toyota отозвал более 20 тыс. машин четырех разных моделей из-за возможных проблем с подушками безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве отметили, что концерн решил добровольно отозвать 20 702 автомобиля. В их числе минивэны Alphard, седаны Corolla и Auris, а также малолитражные Yaris.

В Росстандарте уточнили, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года.

Toyota отозвала 7,6 тыс. машин в России из-за подушек безопасности
Бизнес

«Причиной отзыва является существующая вероятность некорректного срабатывания подушки безопасности (Takata) переднего пассажира при аварии», — говорится в сообщении.

После отзыва на транспортных средствах будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев, сообщили в ведомстве.

В середине мая Toyota отозвала 7,6 тыс. автомобилей. Тогда концерн отозвал машины марки Lexus, в частности, модели NX200, NX200T, NX300h, RX200T, RX 350, RX 450h и марки Toyota моделей Alphard и Hilux. Причиной отзыва был назван дефект подушек безопасности.​

Теги: отзыв автомобилей , Toyota , Росстандарт , подушки безопасности
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