Volkswagen отозвал в России 1,2 тыс. Teramont из-за ремней безопасности

Концерн Volkswagen отзывает в России 1174 кроссовера Teramont, реализованных в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

«Причиной отзыва транспортных средств является неудовлетворительное описание установки детских сидений в бортовой документации. В случае если детское сиденье на среднем ряду установлено неправильно, то замки ремней соседних сидений окажутся перекрытыми и будут повреждены», — говорится в сообщении.

Volkswagen оповестит владельцев, попадающих под отзыв машин, чтобы они предоставили свой автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут также самостоятельно определить, попадают ли их кроссоверы под отзыв, сопоставив VIN-коды машин с перечнем компании.

В Росстандарте уточнили, что у реализованной в этом году модели Volkswagen Teramont специалисты проверят средние замки ремней безопасности во втором ряду сидений. Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Продажи Teramont в России стартовали в марте.

В конце мая Volkswagen сообщил об отзыве из России 132,6 тыс. автомобилей Volkswagen Polo Sedan и Škoda Rapid из-за некачественной буксирной проушины, которая может привести к проблемам при буксировке.