Около Голанских высот появились четыре поста российской военной полиции

Российская военная полиция выставила четыре поста вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах. Об этом сообщил заместитель командующего российской группировки в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко, передает «РИА Новости». ​​

Кураленко сообщил, что четыре поста были выставлены перед линией «Браво». Он отметил, что на территории Голанских высот российских военных не будет. Заместитель командующего отметил, что в ближайшее время будет организовано еще два поста российской военной полиции.

«Мы оказываем всемерное содействие миссии ООН для того, чтобы флаг ООН стоял на всех постах и миссия работала в полном объеме в демилитаризованной зоне», — заявил Кураленко. Он рассказал, что в северных районах существуют от трех до четырех маршрутов, которые постоянно патрулируются.

Представитель Минобороны добавил, что как только работа будет налажена, российская военная полиция передаст посты сирийцам.

Кураленко напомнил, что шесть лет назад боевики вторглись в демилитаризованную зону. Тогда почти все посты ООН прекратили свою работу. Представитель Минобороны отметил, что в июле правительственные войска полностью освободили демилитаризованную зону до линии «Альфа» и взяли ее под свой контроль.

Кураленко отметил, что на постах ООН располагались боевики запрещенной в России организации «Джабхат ан-Нусра».

В пятницу, 10 августа, сообщалось, что около Голанских высот появился первый наблюдательный пост российский военной полиции. Он располагается в населенном пункте Эль-Весии в сирийской провинции Эль-Кунейтра.

Ранее в Минобороны сообщили, что планируется выставить восемь постов.