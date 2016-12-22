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Военная полиция России выставит восемь постов около Голанских высот
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Военная полиция России выставит восемь постов около Голанских высот
Операция в Сирии, 07:47
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Военная полиция России выставит восемь постов около Голанских высот

Российская военная полиция выставит восемь постов около демилитаризованной зоны у Голанских высот, которые находятся на границе Сирии и Израиля. Об этом сообщил заместитель командующего группировкой российских войск в Сирии по военной полиции полковник Виктор Зайцев, передает «РИА Новости».

По его словам, первый наблюдательный пост российских военных полицейских был выставлен в населенном пункте Эль-Весии в сирийской провинции Эль-Кунейтра. Он отметил, что потом будут организованы еще семь. Зайцев пояснил, что российская военная полиция выступает гарантом безопасности для жителей этого района.

Заместитель командующего группировкой российских войск генерал-лейтенант Сергей Кураленко пояснил, что посты военной полиции будут находиться перед зоной Голан, которую контролируют миротворческие силы ООН. Он подчеркнул, что российской военной полиции в самой демилитаризованной зоне не будет. «Посты обеспечат мир в районах Сирии, а точнее в провинции Эль-Кунейтра», — сказал Кураленко. Он заявил, что российский флаг на этой территории будет гарантом того, что мир в этот район «пришел навсегда».

Куроленко также рассказал, что 10 августа миссия ООН патрулировала Голанские высоты самостоятельно, без российской военной полиции. Он отметил, что ее сотрудники сделали это под управлением командующего силами на Голанских высотах. Ранее ООН проводила такие патрули вместе с российскими военными, пояснил заместитель командующего.

Куроленко сказал, что силы ООН могут контролировать посты на Голанских высотах на линии «Альфа», которая находится под контролем Армии обороны Израиля. «Флаг ООН является символом стабильности, как и российский флаг», — заметил российский генерал-лейтенант.

В начале августа сообщалось, что представители ООН впервые с начала военного конфликта в Сирии, который вспыхнул в 2011 году, посетили Голанские высоты. Тогда Куроленко сказал, что представители ООН работали не на своих постах, которые были ранее, потому что они находятся на данный момент под контролем боевиков. По его словам, колонна ООН проследовала по трассе М-7 к посту около разрушенной Эль-Кунейтры, которую контролируют израильские военные.

Теги: Голанские высоты , конфликт в Сирии , ООН
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