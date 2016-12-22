Жители Генуи рассказали о состоянии обрушившегося моста

​Жители Генуи рассказали РБК о состоянии автомобильного моста, жертвами обрушения которого стали несколько десятков человек.

Итальянский писатель Риккардо Газзанига, который живет недалеко от рухнувшего моста, сообщил РБК, что мосту больше 50 лет. «Так что причин этой трагедии может быть множество», — считает он. Газзанига также рассказал, что на месте происшествия работают полицейские и пожарные бригады. «Они ищут выживших», — пояснил он. По его словам, вертолеты со спасателями также принимают участие в поисках. «Вокруг моста лежат машины и покрышки», — рассказал он.

Жительница Генуи Ольга Углева сообщила РБК, что рухнувший мост шатался. «Мы живем примерно в 20 мин езды от моста. Этот мост был построен 60 лет назад и не был предназначен для использования так долго. Мы, конечно, тоже по нему ездили, и он реально шатался. Это автострада по направлению в Милан, мост был очень загружен, по нему ездили фуры и грузовики», — рассказала она.

По ее словам, в данный момент эвакуируют жителей близлежащих домов из-за угрозы обрушения других частей моста. «[На месте происшествия] много скорых и спасателей. Перед тем, как рухнул мост у нас было оранжевое предупреждение о грозе», — добавила она.

Автомобильный мост в Генуе обрушился днем 14 августа. Итальянская полиция сообщила, что длина обрушившегося участка составила 200 м. В момент обрушения, по нему ехали автомобили. В полиции отметили, что мост упал в условиях непогоды и сильного ветра. По данным скорой помощи, под завалами могут находиться 20 машин.