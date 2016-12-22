ФТС отчиталась о 114 млн литров ввезенного перед ЧМ пива

Перед чемпионатом мира по футболу в Россию ввезли 114,7 млн л алкогольного пива и еще 12,1 млн л безалкогольного. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

В период с января по май 2018 года показатель ввоза алкогольного пива на 46,5% превысил показатель за аналогичный период прошлого года, а безалкогольного — на 57%. Московская областная таможня оформила декларации по упрощенной и ускоренной процедуре на 14,6 тыс. бутылок шампанского.

ФТС отмечает, что средний чек иностранных гостей по системе tax free составил 84 тыс. руб., а общая сумма покупок достигла 943 млн руб. В то же время таможенники задержали большое количество контрафактных товаров с символикой FIFA — 198 тыс. единиц. При этом было заведено 31 дело об административных правонарушениях.

При проведении ЧМ ФТС обнаружила 550 подозрительных автомобилей, в которых находились горюче-смазочные материалы, газовые баллоны, кислота, ножи, бейсбольные биты и топоры.

Чемпионат мира по футболу прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции.