Кремль подтвердил поездку Путина в Берлин на переговоры с Меркель
Политика, 18:41
0
Кремль подтвердил поездку Путина в Берлин на переговоры с Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил предстоящую поездку Владимира Путина в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», — сказал он.
Ранее встречу Меркель и Путина анонсировали на сайте канцлера. Она пройдет в гостевом замке Мезенберг, расположенном в пригороде Берлина. На встрече планируется обсуждение «актуальных вопросов мировой политики». При этом издание Deutsche Welle отметило, что среди тем будут фигурировать ситуация на Украине и в Сирии, а также вопросы электроэнергетики.
В последний раз Путин и Меркель проводили встречу в Сочи 18 мая.