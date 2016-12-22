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Кремль подтвердил поездку Путина в Берлин на переговоры с Меркель
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Кремль подтвердил поездку Путина в Берлин на переговоры с Меркель
Политика, 18:41
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Кремль подтвердил поездку Путина в Берлин на переговоры с Меркель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил предстоящую поездку Владимира Путина в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа», — сказал он.

Ранее встречу Меркель и Путина анонсировали на сайте канцлера. Она пройдет в гостевом замке Мезенберг, расположенном в пригороде Берлина. На встрече планируется обсуждение «актуальных вопросов мировой политики». При этом издание Deutsche Welle отметило, что среди тем будут фигурировать ситуация на Украине и в Сирии, а также вопросы электроэнергетики.

В последний раз Путин и Меркель проводили встречу в Сочи 18 мая.

Теги: Ангела Меркель , Владимир Путин , встреча
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