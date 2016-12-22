Троих российских альпинистов выписали из больницы в Таджикистане

Трое российских альпинистов, пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане, выписаны из больницы. Об этом РБК сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

«Трое граждан России сегодня утром уже улетели на родину, потому как состояние их удовлетворительное. Семеро [россиян] остаются в больнице. Состояние одной гражданки России крайне тяжелое. У остальных переломы ног, ключицы, состояние средней степени тяжести», — пояснили в ведомстве.

Как сообщается на сайте российского посольства в Таджикистане, выписаны были Дмитрий Кумшаев, Сергей Матвеев и Юлия Фейгина.

Уточняется, что ​состояние «части российских туристов стабилизировалось, части — улучшилось». Так, по данным посольства, состояние трех человек оценивается как стабильно тяжелое, двое находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как пояснил «РИА Новости» советник-посланник российского посольства в Душанбе Шамиль Шамсутдинов, ​один из пострадавших граждан России находится в реанимации. «Решение по лечению двух россиян будет принимать врачебный консилиум — или они останутся в больнице в Душанбе, или отправятся на родину», — сказал дипломат.

Также он добавил, что транспортировкой погибших альпинистов будут заниматься страховые компании. Посольство выдаст документы о смерти.

Вечером 12 августа вертолет Ми-8, доставлявший альпинистов в базовый лагерь после восхождения на пик Исмоила Сомони (бывш. п​ик Коммунизма​), совершил жесткую посадку. На борту находились 15 альпинистов: 13 россиян, один белорус и один испанец. При посадке пять человек, в том числе трое россиян, погибли.

По предварительным данным, причиной ЧП стали сильный ветер и плохая видимость.