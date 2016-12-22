Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Памира

Вертолет Ми-8 с российскими альпинистами на борту совершил жесткую посадку в районе самой высокой точки Таджикистана — пика Исмаила Сомони, говорится в сообщении Комитета по чрезвычайным ситуациями и гражданской обороне республики. (КЧС).

По данным ведомства, ​вертолет совершил жесткую посадку при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоили Сомони. На борту Ми-8 находились 13 альпинистов и три члена экипажа. К месту аварии отправились два вертолета со спасателями и медиками. Власти Таджикистана создали межведомственную комиссию в составе руководителей КЧС, МВД, Минобороны, Минздрава и других ведомств для расследования причин инцидента.

В оперативном штабе, созданном таджикскими властями в связи с инцидентом, агентству «Интерфакс» сообщили о пострадавших, однако не назвали ни их числа, ни гражданства. Их состояние также неизвестно. Как сообщает таджикский портал Asia-Plus со ссылкой на источник в туротрасли, пассажирами вертолета были граждане России, Белоруссии и Испании.

Пик Исмоили Сомони — самая высокая точка Таджикистана — 7495 м. В советское время она носила название пик Коммунизма. Пик Исмаила Сомони также является самой высокой точкой в СНГ. Современное название гора получила в 1998 году в честь основателя средневековой династии Саманидов, считающегося этническим таджиком — Исмаила Сомони. В 1932–1962 годах он также носил название пик Сталина.