Прокурор назвал возможные причины аварии Ми-8 с 18 погибшими в Сибири

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К авиакатастрофе Ми-8 в Красноярском крае, в результате которой погибли 18 человек, могли привести ошибки экипажа одного из вертолетов, ставших участниками происшествия. Об этом сообщил руководитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Денис Костенко, передает «Интерфакс».

Ми-8, принадлежащий авиакомпании Utair, разбился 4 августа. Он выполнял рейс по маршруту Ванкор — Пурпе (Туруханский район Красноярского края). Авария произошла на севере региона, вблизи Ванкорского месторождения. Среди погибших экипаж из трех человек и 15 пассажиров, который были сотрудниками «дочки» «Роснефти» и ее подрядных организаций. Ми-8 задел в воздухе лопастями внешний груз другого вертолета. Последний сбросил груз на землю и избежал крушения.

«По предварительным данным, усматривается вина экипажа одного из вертолетов», — заявил Костенко во вторник. Он также сообщил, что сейчас специалисты продолжают изучать вопросы организации воздушного движения на посадочной площадке, устанавливают законность ее использования и проверяют режим труда и отдыха ее сотрудников.​

По факту авиапроисшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Его расследованием занимается главное следственное управление СК России.