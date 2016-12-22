В Японии шесть человек за неделю погибли из-за жары

За неделю с 6 по 12 августа в Японии из-за тепловых ударов погибли шесть человек, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные главного пожарного управления страны.

За этот же период свыше 7 тыс. человек попали в больницу из-за жары, 48,6% из них — люди пожилого возраста. При этом больше всего пострадавших в столице страны Токио (596), а также префектурах Айчи (595) и Осака (487). В управлении подчеркнули, что неделей ранее их было вдвое больше, и связали снижение числа пострадавших от жары с тайфуном «Шаньшань», который способствовал снижению температуры воздуха.

Согласно предварительным данным, в Японии из-за жаркой погоды с 30 апреля погибли 144 человека, более 78 тыс. были госпитализированы.

23 июля сообщалось, что температура воздуха в соседней с Токио японской префектуре Сайтама достигла рекордных плюс 41 градуса. По данным Kyodo, скорую помощь в столице Японии накануне температурного рекорда вызывали более 3 тыс. раз, а жертвами жары стали трое пожилых людей.