ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,90 61,94 EUR Нал. 73,65 72,59 USD Бирж. 62,33 -0,23 EUR Бирж. 72,99 -0,10 USD ЦБ. 62,26 -0,04 EUR ЦБ. 72,80 +0,33 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6678,50 +306,90 IMOEX 2334,18 -0,52% RTSI 1180,64 -0,73% Brent 72,22 -3,90% DJIA 25064,36 +0,18% Nasdaq 7805,72 -0,26%
В Японии из-за жары погибли 14 человек
Лента новостей
Россия цифровая: какие профессии займут роботы и искусственный интеллект 09:40, Партнерский материал В Туве более 90 человек отравились в закусочной «Шаурма» 09:32, Общество Трамп назвал «Северный поток-2» выбором Меркель 09:19, Политика WP сообщила об отказе Трампа внять советам о жестком подходе к Путину 09:15, Политика Как живут японцы в России и что нужно знать о культуре Японии 09:00, РБК и Subaru Всему свое время: как многозадачность отравляет жизнь 08:45, Спецпроект РБК PINK Трамп сравнил экс-главу своего предвыборного штаба с Аль Капоне 08:29, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 08:25, РБК и «Шелл» ГИБДД разработала новые правила сопровождения кортежей 08:20, Общество Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ 08:04, Технологии и медиа Сколько стоит провести футбольный матч: все об экономике футбола 07:44, РБК и Sony Bravia Главу психоневрологического интерната в ЕАО уволили из-за смерти больных 07:23, Общество Чемпионат мира в России. Главные цифры 07:01, Общество СМИ узнали об уголовном деле на руководство компании из Urban Group 06:40, Общество Шварценеггер сравнил Трампа на пресс-конференции с Путиным с макарониной 06:33, Политика Самые высокооплачиваемые знаменитости по версии Forbes. Фотогалерея 06:08, Фотогалерея  На Гавайях 23 человека пострадали от вулканической бомбы 05:52, Общество Порошенко назвал условия проведения выборов в Донбассе 05:32, Политика Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 05:13, Партнерский материал В Нигерии жертвами наводнения стали 44 человека 05:09, Общество Forbes перечислил самых высокооплачиваемых знаменитостей мира 04:46, Общество Джонни Депп достиг соглашения с подавшей на него в суд компанией 04:39, Общество Трамп назвал главную глобальную проблему для США 04:14, Политика Путин не увидел Флориды в роликах о новом оружии России 04:11, Политика СМИ узнали о планах отстранить иностранные компании от поставок турбин 03:47, Политика В авиакомпании назвали причину крушения Boeing на Кубе 03:19, Общество Путин сообщил о реакции России в случае членства Украины и Грузии в НАТО 02:53, Политика Путин рассказал о нехватке ресурсов для слежки за всеми магнатами 02:53, Политика
В Японии из-за жары погибли 14 человек
Общество, 09:50
0
В Японии из-за жары погибли 14 человек

Сильная жара в Японии привела к гибели по крайней мере 14 человек за три дня выходных, сообщает Reuters.

Помимо погибших, тысячи человек доставили в больницы с недомоганиями из-за жары. По данным агентства, температура поднималась выше 39 градусов в префектуре Гифу в национальный праздник — День моря, который прошел 16 июля. В этот день в Токио было 34 градуса. В целом в более 200 регионах страны температура достигала отметки в 35 градусов.

Как отмечает NHK, зной мешает бороться с последствиями наводнений. Особенно тяжелые условия сложились также в префектуре Хиросима, где продолжаются поиски пропавших без вести и расчистка завалов.

В воскресенье, 15 июля число погибших из-за наводнений в Японии достигло 216 человек. При этом еще 27 жителей страны числятся пропавшими без вести. Больше всего жертв оказалось в префектурах Хиросима и Окаяма. При этом метеорологическое агентство предупреждало японцев об опасности теплового удара из-за жары и призывало их к осторожности. 

Ливни и наводнения начались в Японии 7 июля и затронули 15 префектур. Правительство страны распространило предписания об эвакуации 5,9 млн японцев.

Теги: Япония , жара , наводнения
Главное
Аналитики оценили последствия новых правил размещения рекламы на ТВ Технологии и медиа
Материалы по теме
В Японии число погибших из-за наводнений возросло до 216 человек Общество
Заводы Mazda и Mitsubishi в Японии остановились из-за наводнения Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter