В Японии из-за жары погибли 14 человек

Сильная жара в Японии привела к гибели по крайней мере 14 человек за три дня выходных, сообщает Reuters.

Помимо погибших, тысячи человек доставили в больницы с недомоганиями из-за жары. По данным агентства, температура поднималась выше 39 градусов в префектуре Гифу в национальный праздник — День моря, который прошел 16 июля. В этот день в Токио было 34 градуса. В целом в более 200 регионах страны температура достигала отметки в 35 градусов.

Как отмечает NHK, зной мешает бороться с последствиями наводнений. Особенно тяжелые условия сложились также в префектуре Хиросима, где продолжаются поиски пропавших без вести и расчистка завалов.

В воскресенье, 15 июля число погибших из-за наводнений в Японии достигло 216 человек. При этом еще 27 жителей страны числятся пропавшими без вести. Больше всего жертв оказалось в префектурах Хиросима и Окаяма. При этом метеорологическое агентство предупреждало японцев об опасности теплового удара из-за жары и призывало их к осторожности.

Ливни и наводнения начались в Японии 7 июля и затронули 15 префектур. Правительство страны распространило предписания об эвакуации 5,9 млн японцев.