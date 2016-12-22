В Японии зафиксировали рекордную жару

Температура в соседней с Токио префектуре Сайтама преодолела отметку в плюс 41 градус, поставив абсолютный рекорд за все время наблюдений в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK. Последний раз близкая температура была зафиксирована в 2013 году, когда столбик термометра достиг плюс 41 градус в префектуре Коти (расположена на острове Сикоку).

Кроме Токио, жара достигла от плюс 37 до более 40 градусов в префектурах Гифу, Гумма и других. Власти призывают граждан следить за тепловым режимом и не допускать тепловых ударов.

Как сообщает Kyodo, из-за жары госпитализированы более 300 человек, а в воскресенье, 22 июля, скорую в Токио вызывали более 3 тыс. раз.

В понедельник, 23 июля, в соседних с Токио префектурах от жары умерли трое человек в возрасте 89, 90 и 95 лет.