Китай возмутился подписанием оборонного бюджета США на $716 млрд

Китай выразил недовольство после подписания американским президентом Дональдом Трампом оборонного бюджета США на 2019 год, передает Reuters.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление.

В МИДе выразили недовольство в связи с тем, что Вашингтон, не обращая внимания на протест Пекина, принял и подписал этот документ.

В заявлении китайского внешнеполитического ведомства говорится, что Пекин призывает США отказаться от мышления «холодной войны»​, чтобы не навредить сотрудничеству между странами.

Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год, предполагающий расходы на национальную оборону в размере $716 млрд, 13 августа. Сенат принял этот закон, получивший имя сенатора Джона Маккейна, 1 августа.