Младшая из сестер Хачатурян пройдет дополнительное медобследование

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова посетила в следственном изоляторе младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, передает «РИА Новости».

По ее словам, беседа с Марией Хачатурян продолжалась больше часа. «Конечно, я увидела тяжелое раскаяние, переливание, тут даже, наверно, говорить об этом лишнее», — отметила Кузнецова.

Омбудсмен рассказала, что младшей из дочерей будет назначено дополнительное обследование. «Ряд обследований пройдет уже завтра, некоторые будут назначены в ближайшее время по итогам анализа документации, которая будет запрошена», — заявила она.

27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с колото-резаными ранами шеи и груди. По подозрению в убийстве были задержаны три его дочери 17, 18 и 19 лет. Позднее они признали вину в совершении этого преступления. По словам правозащитников, отец избивал девушек, не пускал в школу и фактически использовал как рабынь. 2 августа суд арестовал сестер до 28 сентября.