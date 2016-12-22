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Суд отказался арестовывать сбившего трех человек водителя автобуса
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Суд отказался арестовывать сбившего трех человек водителя автобуса
Общество, 21:27
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Суд отказался арестовывать сбившего трех человек водителя автобуса

Мытищинский городской суд не арестовал водителя автобуса Альберта Гетокова, который сбил людей на пешеходном переходе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд не удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гетокова», — рассказали в суде.

В пресс-службе подмосковного МВД, подававшего ходатайство об аресте водителя, РБК рассказали, что суд продлил задержание Гетокова на 72 часа. В пресс-службе Следственного комитета пояснили РБК, что они не ходатайствовали об аресте Гетокова.

Полиция задержала сбившего трех человек в Мытищах водителя автобуса
Общество

Инцидент произошел 9 августа в Мытищах. В результате наезда автобуса на людей на пешеходном переходе пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной стал отказ тормозов автобуса. Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Полиция задержала водителя.

Теги: Мытищи , Автобус , ДТП
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