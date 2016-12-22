Полиция задержала сбившего трех человек в Мытищах водителя автобуса

Следственное управление МВД возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего водителя автобуса, совершившего 9 августа в Мытищах наезд на трех человек, двое из которых несовершеннолетние. Об этом говорится в сообщении на сайте управления МВД по Московской области.



Дело возбуждено по ст. 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), водитель задержан.

Вечером 9 августа на Шараповском проезде на городской автостанции автобус наехал на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали три человека, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Никто из пассажиров, находившихся в автобусе, не пострадал. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза.