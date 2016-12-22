В МВД назвали предварительную причину наезда автобуса на людей в Мытищах
Общество, 09 авг, 23:00
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В МВД назвали предварительную причину наезда автобуса на людей в Мытищах
У автобуса, который наехал на пешеходов в подмосковном городе Мытищи, по предварительным данным, отказали тормоза. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Московской области, передает «РИА Новости».
Как пояснили в ведомстве, основная причина произошедшего будет установлена во время проверки.
В четверг, 9 августа, автобус наехал на людей, которые переходили пешеходный переход, на Шараповском проезде на автостанции «Мытищи». В результате пострадали три человека, два из которых находятся в тяжелом состоянии. В сети появилось видео, на котором транспортное средство сбивает людей на пешеходом переходе, а затем врезается в микроавтобус.
Как отмечает «РИА Новости», в момент ДТП в автобусе, который сбил людей, находились пассажиры. Из них никто не пострадал.