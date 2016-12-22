Власти назвали имена погибших российских альпинистов‍ в Таджикистане

Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана опубликовал список погибших альпинистов при жесткой посадке вертолета Ми-8. Он приводится на сайте КЧС республики.

Погибшими указаны три россиянина — Александр Амбросимов, Руслан Тараканов и Тимур Барабанов. Согласно списку, на борту вертолета находились 15 пассажиров, среди которых 13 граждан России, один гражданин Испании и один — Белоруссии.

Вертолет совершил жесткую посадку 12 августа в районе пика Исмаила Сомони. Инцидент произошел при транспортировке альпинистов в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек.

В дежурной части КЧС Таджикистана РБК рассказали, что 13 августа спасатели установили связь с альпинистами. С аэродрома Лахш к пострадавшим вылетели вертолеты.

В КЧС РБК также рассказали, что во время происшествия погибли пять человек. Из них трое были российскими альпинистами, а еще двое — членами экипажа. По предварительным данным, причиной жесткой посадки вертолета стали сильный ветер и плохая видимость.