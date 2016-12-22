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Спасатели установили связь с севшим в горах Таджикистана Ми-8
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Спасатели установили связь с севшим в горах Таджикистана Ми-8
Общество, 10:57
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Спасатели установили связь с севшим в горах Таджикистана Ми-8

Связь с альпинистами, которые находились в вертолете Ми-8, совершившем жесткую посадку в горах Таджикистана, установлена. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики.

«Установлена связь с альпинистами, уточняются координаты их точного местонахождения. С аэродрома Лахш к пострадавшим в район бедствия вылетели вертолеты», — рассказали в пресс-службе.

Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Памира
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При этом в КЧС не подтвердили появившуюся в СМИ информацию о гибели альпинистов. «Об этом можно будет утверждать, только когда к ним прибудут спасатели и сообщат нам по рации», — пояснили в КЧС.

Источник «Интерфакса» в вертолетной спасательной группе на аэродроме Лахш заявил, что альпинисты, по предварительным данным, живы. ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза также сообщил, что, по информации ведомства, все альпинисты живы и находятся во временном лагере.

Всего на борту вертолета находились 13 альпинистов и три члена экипажа. Они возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек, уточнили в пресс-службе КЧС. Предварительно причиной жесткой посадки вертолета стали неблагоприятные погодные условия. «Вчера был сильнейший ветер», — добавили в КЧС.

Как заявили РБК в посольстве России в Таджикистане, большинство альпинистов, которые были на борту вертолета, — россияне. В дипмиссии добавили, что первый пролет поискового вертолета не дал результатов. ​

Высота пика Исмоили Сомони (ранее — пик Коммунизма) составляет 7495 м, гора входит в хребет Академии наук Таджикистана.

Теги: альпинисты , россияне , Таджикистан , Гора , Вертолет
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