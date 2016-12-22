Украинский генерал обвинил Россию в планах «дойти до Днепра»

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко заявил, что армия России планирует «дойти до Днепра». Об этом он рассказал в интервью ObozTV.

«Они построили этот «русский мир», «Новороссию», но их нацеленность на южные и восточные наши области. Вообще, у них в Генштабе есть планы «до Днепра», — сказал Романенко.

Он отметил, что за последний год Россия усилила свое присутствие в Азовском море, отправив туда около 60 боевых кораблей и катеров. По его словам, последние оснащены ракетами «Калибр», которые могут «перекрывать чуть ли не всю Украину».

Однако, как добавил генерал, Украина обратилась к США и Евросоюзу с просьбой ввести санкции против черноморских российских портов, но соответствующего решения пока нет.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявлял, что для России Азовское и Черное моря представляются как площадки расширения своих границ. Для предотвращения этого необходимо усилить присутствие Украины в этом регионе. В июле министр инфраструктуры страны Владимир Омелян рассказал, что Киев и Вашингтон ведут переговоры о введении санкций против российских черноморских портов.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила РБК, что идея ввести санкции связана с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут на Украине в 2019 году. Она добавила, что подобные высказывания будут появляться чаще с приближением выборов, и что они «уже никого не удивляют».