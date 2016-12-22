Два НПФ Бориса Минца подали иск к O1 Group на 5,8 млрд руб.

Два пенсионных фонда Бориса Минца подали иск к его О1 Group на 5,8 млрд руб., следует из базы данных Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 10 августа от имени негосударственных пенсионных фондов (НФП) «Будущее» и «Союз-Телеком» (оба входят в финансовую группу Бориса Минца «Будущее»), истцом также выступает управляющая активами этих НПФ компания АО «Конкорд управление активами».

Основания для иска в материалах суда не уточняются.

В начале августа эти же два НФП и АО «Конкорд управление активами», а также еще один негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие», входящий в группу Минца, подали иск к ООО «Прайм финанс», которое финансирует проекты принадлежащей бизнесмену О1 Group. Сумма требований по этому иску составляет 8,7 млрд руб.

В пресс-службе ФГ «Будущее» РБК тогда сообщили, что иск подан с целью обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации ООО «Прайм финанс».

Кроме того, пенсионные фонды группы «Будущее» подали иск к «Промсвязькапиталу» экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на 3,9 млрд руб.

Как ранее сообщал РБК, структуры Минца ведут сразу несколько судебных тяжб. В частности, с осени прошлого года банк «ФК Открытие» пытается оспорить приобретение облигаций одной из структур О1 Group — «О1 груп финанс». Банк приобрел эти облигации на сумму 34 млрд руб. в августе 2017 года, после чего О1 Group досрочно погасила кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) оказались облигации «О1 груп финанс».

Кроме того, АО «Конкорд управление активами» подало иск к Промсвязьбанку из-за зависших на депозитах банка 13,3 млрд руб. пенсионных накоплений клиентов НПФ «Будущее». Промсвязьбанк не хочет возвращать депозиты, считая их размещение «притворной сделкой»​.