Три НПФ Бориса Минца подали иск к финансирующей его бизнес компании

Три пенсионных фонда, входящих в финансовую группу «Будущее» Бориса Минца, подали иск на 8,7 млрд руб. к компании «Прайм финанс». Компания, как сказано в ее документах, финансирует проекты принадлежащей бизнесмену О1 Group

Борис Минц (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Три негосударственных пенсионных фонда, входящих в ФГ «Будущее» Бориса Минца (НПФ «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз»), и управляющая активами этих фондов компания «Конкорд управление активами» подали иск к ООО «Прайм финанс» на сумму 8,7 млрд руб. Информация об этом размещена в базе данных арбитражных судов. Подробностей иска в электронной карточке дела не приведено.

В пресс-службе ФГ «Будущее» РБК сообщили, что иск подан с целью обеспечения возврата средств, инвестированных в облигации «Прайм финанса». Задолженность «Прайм финанса» перед фондом возникла после того, как эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода по облигациям, пояснили в пресс-службе. Истец требует досрочного погашения биржевых облигаций, выплаты накопленного купонного дохода, а также процентов за пользование чужими денежными средствами. «Фонд рассчитывает добиться удовлетворения своих требований и урегулирования задолженности, что позволит отразить доход по данной инвестиции для застрахованных лиц», — заключили в ФГ «Будущее». РБК направил запрос в «Прайм финанс», но ответа не получил.

О компании «Прайм финанс» известно немного. Она на 100% принадлежит ЗАО «Глория», учредителем которого в свою очередь является кипрская Florenterino Consulting Ltd. В документах «Прайм финанс» отмечается, что она финансирует активы О1 Group (основной владелец — Борис Минц). В частности, в проспекте облигационного выпуска «Прайм финанс» на 11,75 млрд руб. говорится, что компания — «эмитент, посредством размещения облигаций которого осуществляется финансирование проектов группы компаний O1 Group». Сейчас в обращении три выпуска бондов «Прайм финанс» общим объемом 21,75 млрд руб. По самому крупному выпуску (на 11,75 млрд руб.) компания допустила дефолт, пыталась договориться с держателями бондов, однако они выступили против реструктуризации. Этот выпуск был размещен в 2013 году. На ту же сумму «Прайм финанс» выдала заем компании Stratola Investments, которая, как писало рейтинговое агентство «Эксперт РА», осуществляет свою деятельность в интересах O1 Group.

ФГ «Будущее», куда входят подавшие иск НПФ, сама покупала бонды «Прайм финанс». В 2016 году «ВТБ Капитал» в презентации для инвесторов к IPO ФГ «Будущее» на Московской бирже писал, что финансовая группа вложила около 24 млрд руб. в облигации «О1 Пропертиз финанс», «Прайм финанс» и «Финстандарт». «В основном это активы, связанные с бизнесом «O1 Пропертиз» и рядом других объектов в области недвижимости», — писали аналитики «ВТБ Капитала».

Структуры Минца ведут сразу несколько судебных тяжб на миллиарды рублей. Еще осенью прошлого года банк «ФК Открытие» пытается оспорить приобретение облигаций одной из структур О1 Group — «О1 груп финанс». Банк приобрел эти облигации на сумму 34 млрд руб. в августе 2017 года, после чего О1 Group досрочно погасила кредитные обязательства перед «ФК Открытие», и на балансе банка вместо обеспечения по кредитам (активы на сумму более 30 млрд руб.) оказались облигации «О1 груп финанс». Еще одно дело — иск «Конкорд управление активами» к Промсвязьбанку из-за зависших на депозитах банка 13,3 млрд руб. пенсионных накоплений клиентов НПФ «Будущее». Промсвязьбанк не хочет возвращать депозиты, считая, что их размещение было «притворным».

Наконец 30 июля пенсионные фонды группы «Будущее» подали иск к «Промсвязькапиталу» экс-владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на сумму 3,9 млрд руб.

Сам Борис Минц вместе с тремя сыновьями, по сведениям газеты «Ведомости», покинул Россию и уехал в Лондон (в О1 Group эту информацию не комментируют). В отношении их, по сведениям издания, Следственный комитет России ведет доследственную проверку по заявлению председателя правления «ФК Открытие» Михаила Задорнова. Ключевые активы бизнесмена — ФГ «Будущее» и О1 Properties — заложены по кредиту Московского кредитного банка на 25 млрд руб. Банк в свою очередь передал право истребования долга своей головной структуре — холдингу «Россиум», а тот привлек для работы над «структурированием сделки» кипрскую Riverstretch Trading&Investments (как писал «Коммерсантъ», «Россиум» продал ей кредит). Эта компания, как писали «Ведомости», может получить контроль над О1 Properties.

Фонды ФГ «Будущее», как писала «Коммерсантъ», могут перейти к НПФ «Нефтегарант» (работает с пенсионными накоплениями «Роснефти»). Управляющая компания «Нефтегаранта» — ГК «Регион», с которой СМИ неоднократно связывали с Riverstretch Trading&Investments (офшор контролирует бывший топ-менеджер ГК «Регион» Павел Ващенко). В ГК «Регион» связь с офшором отрицают.