ПСБ заявил о «притворных» сделках с деньгами НПФ перед санацией

Размещение управляющей компанией НПФ «Будущее» Бориса Минца депозитов на 13,3 млрд руб. в Промсвязьбанке было притворной сделкой с целью обеспечить получение денег от продажи 10% самого Промсвязьбанка за день до его санации, заявил представитель ПСБ в ходе слушаний по иску о спорных депозитах.
По данным юристов ПСБ, схема выглядела так: 11 декабря ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент — главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд руб. и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц (сын Бориса Минца, основного акционера группы «Будущее»). 14 декабря НПФ «Будущее» с 18:13 до 18:49 почти полностью продал свой пакет акций банка на Мосбирже Promsvyaz Capital B.V. (на тот момент — основной акционер Промсвязьбанка), при этом Promsvyaz Capital B.V. расплатилась за акции за счет средств самого банка, говорил юрист ПСБ в суде. Спустя еще полчаса началось внесение депозитов на счета управляющей компании этого НПФ — «Конкорд управление активами» — в банке.
В соответствии с правилами Мосбиржи, спустя два рабочих дня, 18 декабря, сделка была оплачена. Юристы ПСБ утверждают, что денег на то, чтобы заплатить за акции, у ПСБ не было. Именно для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внес депозит на 13,3 млрд руб.
Если бы НПФ не продал акции, он потерял бы свою инвестицию, поскольку в январе капитал банка был списан до 1 руб. Доля в ПСБ, принадлежащая НПФ «Будущее», «упала бы с 8 млрд руб. до 8 копеек», отметил представитель ПСБ на суде.
НПФ, зная о будущей санации, продал акции и положил 13,3 млрд руб. пенсионных накоплений своих клиентов на счет в этом банке, понимая, что ЦБ будет спасать банк и средства на депозитах можно будет вернуть, указал юрист ПСБ.
Несвязанные сделки
«Конкорд управление активами» в ходе заседания суда напомнила, что с 7 декабря заключила с Промсвязьбанком несколько соглашений о размещении депозитов на общую сумму 13,3 млрд руб. Но 15 декабря в связи с решением ЦБ санировать Промсвязьбанк кредитный рейтинг банка изменился. После этого компания решила вернуть депозиты, однако банк это требование проигнорировал, что и пытается оспорить в суде «Конкорд».
Размещение депозитов и оплата акций не связаны, подчеркивают в управляющей компании. Говоря о продаже акций и размещении депозита, компания указывает, что санация ряда банков сопровождалась списанием капитала и полным обесценением вложений в акции, в то время как обязательства по депозитам сохранялись. «Поэтому в данной ситуации мы действовали, исходя из логики управляющих», — объяснили в ФГ «Будущее», материнской компании НПФ «Будущее».
ЦБ, который привлечен к спору в качестве третьего лица, заявил свою позицию на прошлом заседании. Регулятор считает, что в размещении депозитов в ПСБ не было продиктовано финансовой и экономической целесообразностью.
В комментарии РБК пресс-служба ФГ «Будущее» заявила, что Дмитрий Минц не входил в совет директоров Промсвязьбанка с сентября 2017 года и «не мог обладать релевантной информацией». При этом в списке аффилированных лиц Промсвязьбанка на 31 декабря Дмитрий Минц фигурирует как член совета директоров.
Что такое ФГ «Будущее»
По итогам 2017 года ФГ «Будущее» показала убыток 16,4 млрд руб. По итогам первого квартала 2018 года активы НПФ «Будущее», крупнейшего из фондов Бориса Минца, — 308,9 млрд руб., его клиентами являются 4,5 млн человек. 75% ФГ «Будущее» сейчас заложено по кредиту Московского кредитного банка (МКБ) на 25 млрд руб. Владелец МКБ Роман Авдеев передал долг своей структуре, концерну «Россиум», а та привлекла для работы над «структурированием сделки» кипрскую Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Как писали «Ведомости», речь идет о том, что долг будет или уже переуступлен кипрской компании. Компанию связывали с ГК «Регион», но группа связь с офшором отрицает.