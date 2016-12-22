ПСБ заявил о «притворных» сделках с деньгами НПФ перед санацией

Юристы ПСБ описали схему «притворных сделок» в рамках продажи акций банка накануне санации в интересах структур Бориса Минца. Это основной аргумент для отказа от возвращения им депозитов на 13 млрд руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

Размещение управляющей компанией НПФ «Будущее» Бориса Минца депозитов на 13,3 млрд руб. в Промсвязьбанке было притворной сделкой с целью обеспечить получение денег от продажи 10% самого Промсвязьбанка за день до его санации, заявил представитель ПСБ в ходе слушаний по иску о спорных депозитах.

По данным юристов ПСБ, схема выглядела так: 11 декабря ЦБ выдал Дмитрию Ананьеву (на тот момент — главе ПСБ и его совладельцу) предписание о доформировании резервов на 100 млрд руб. и «было понятно, что эту сумму не покрыть». Информацию о предписании должны были сразу получить члены совета директоров банка, среди которых был Дмитрий Минц (сын Бориса Минца, основного акционера группы «Будущее»). 14 декабря НПФ «Будущее» с 18:13 до 18:49 почти полностью продал свой пакет акций банка на Мосбирже Promsvyaz Capital B.V. (на тот момент — основной акционер Промсвязьбанка), при этом Promsvyaz Capital B.V. расплатилась за акции за счет средств самого банка, говорил юрист ПСБ в суде. Спустя еще полчаса началось внесение депозитов на счета управляющей компании этого НПФ — «Конкорд управление активами» — в банке.

В соответствии с правилами Мосбиржи, спустя два рабочих дня, 18 декабря, сделка была оплачена. Юристы ПСБ утверждают, что денег на то, чтобы заплатить за акции, у ПСБ не было. Именно для того, чтобы банк смог заплатить за миноритарный пакет, «Конкорд управление активами» и внес депозит на 13,3 млрд руб.

Если бы НПФ не продал акции, он потерял бы свою инвестицию, поскольку в январе капитал банка был списан до 1 руб. Доля в ПСБ, принадлежащая НПФ «Будущее», «упала бы с 8 млрд руб. до 8 копеек», отметил представитель ПСБ на суде.

НПФ, зная о будущей санации, продал акции и положил 13,3 млрд руб. пенсионных накоплений своих клиентов на счет в этом банке, понимая, что ЦБ будет спасать банк и средства на депозитах можно будет вернуть, указал юрист ПСБ.

Несвязанные сделки

«Конкорд управление активами» в ходе заседания суда напомнила, что с 7 декабря заключила с Промсвязьбанком несколько соглашений о размещении депозитов на общую сумму 13,3 млрд руб. Но 15 декабря в связи с решением ЦБ санировать Промсвязьбанк кредитный рейтинг банка изменился. После этого компания решила вернуть депозиты, однако банк это требование проигнорировал, что и пытается оспорить в суде «Конкорд».

Размещение депозитов и оплата акций не связаны, подчеркивают в управляющей компании. Говоря о продаже акций и размещении депозита, компания указывает, что санация ряда банков сопровождалась списанием капитала и полным обесценением вложений в акции, в то время как обязательства по депозитам сохранялись. «Поэтому в данной ситуации мы действовали, исходя из логики управляющих», — объяснили в ФГ «Будущее», материнской компании НПФ «Будущее».

ЦБ, который привлечен к спору в качестве третьего лица, заявил свою позицию на прошлом заседании. Регулятор считает, что в размещении депозитов в ПСБ не было продиктовано финансовой и экономической целесообразностью.

В комментарии РБК пресс-служба ФГ «Будущее» заявила, что Дмитрий Минц не входил в совет директоров Промсвязьбанка с сентября 2017 года и «не мог обладать релевантной информацией». При этом в списке аффилированных лиц Промсвязьбанка на 31 декабря Дмитрий Минц фигурирует как член совета директоров.