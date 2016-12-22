СМИ узнали об аресте еще одного фигуранта дела об убийстве посла России

Турецкий суд арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова — супругу куратора убийцы Айше Согют. Об этом сообщает Hurriyet.

Ее муж Шахин Согют, который был куратором стрелявшего в Карлова Мевлюта Алтынташа, был арестован в апреле.

Ранее Согют была задержана по подозрению в причастности к убийству посла, однако после допроса в прокуратуре ее отпустили под судебный контроль. Прокуратура подала апелляцию на это решение, и она была удовлетворена. Отмечается, что арестованная работала в компании, связанной с организацией FETO, которую в Анкаре считают причастной к попытке госпереворота в Турции в 2016 году.

В середине июля сообщалось об аресте экс-полицейского по делу об убийстве российского посла. В начале апреля турецкие власти выдали ордера на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, подозреваемых в причастности к убийству дипломата.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре.