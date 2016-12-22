СМИ узнали об аресте экс-полицейского по делу об убийстве посла Карлова

В Турции по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова арестовали бывшего полицейского, сообщает турецкое агентство Anadolu.
По данным агентства, бывший полицейский был задержан в Анкаре. Позднее суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации.
6 апреля турецкий суд арестовал бывшего сотрудника Управления по информационным технологиям и связи Турции Шахина Согюта, который, по данным следствия, был куратором Мевлюта Алтынташа, застрелившего российского посла. В начале апреля турецкие власти выдали ордера на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, подозреваемых в причастности к убийству дипломата. Минюст США пообещал рассмотреть возможность экстрадиции Гюлена.
Анкара также подозревает Гюлена в причастности к попытке государственного переворота, предпринятого в Турции летом 2016 года. Он проживает в США с 1999 года.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года в ходе выступления на открытии выставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Анкаре.