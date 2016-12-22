МЧС предупредило жителей Москвы о возвращении жары

Главное управление МЧС по Москве сообщило о возвращающейся в столицу жаркой погоде. В пятницу, 10 августа, температура воздуха днем достигнет 28 градусов, сообщается на сайте ведомства.

По данным управления, ночью температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов тепла, а в центре столицы — от 15 до 17 градусов. Днем воздух прогреется до 26–28 градусов выше нуля. Ожидается небольшая облачность без осадков.

​Как сообщает Гидрометцентр, в выходные в Москве будет солнечная погода без осадков. Смена погоды произойдет в начале следующей недели. «Станет больше облаков, местами пройдут небольшие дожди», — указывают синоптики.