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Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России
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Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России
Финансы, 10:24
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Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России
Росстат сообщил о росте средней зарплаты в России. По данным ведомства, за первое полугодие 2018 года средняя начисленная зарплата составила 42,5 тыс. руб.
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

За первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в России составила 42550 руб. Об этом сообщает Росстат в обзоре социально-экономического положения России за январь—июнь 2018 года (.pdf).

Это на 11,2% выше показателей за аналогичный период прошлого года, когда среднемесячная номинальная начисленная зарплата составляла 38049 руб., а также выше показателей по всему прошлому году на 8% (39167 руб.).

В июне 2018 года Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян с 5,7% в годовом выражении в апреле до 0,3% в мае.

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Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая 2018 года составила 43815 руб., что на 9,9% выше, чем годом ранее, сообщал ранее Росстат.

Позже статистическое ведомство опубликовало новые данные, согласно которым среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций России за май 2018 года составила 44076 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2018 года составила 45840 руб., что на 9,7% выше, чем в июне предыдущего года.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Росстат , средняя зарплата
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