Сеул и Пхеньян назначили переговоры для подготовки нового саммита

Южная Корея и КНДР назначили на 13 августа переговоры по организации второго двухстороннего саммита, заявили в южнокрейском министерстве объединения. Об этом сообщает Yonhap.

Встреча пройдет в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. На встрече будет обсуждаться выполнение договоренностей предыдущего саммита и организация нового.

В конце апреля 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретились в Пханмунджоме и объявили о намерении заключить мирный договор, а также добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Кроме того, главы государств заявили о намерении воссоединить разлученные с 1953 года семьи, начать двусторонние визиты и обмены, приступить к модернизации и объединению автомобильных и железных дорог в транспортном коридоре между Сеулом и Синыйджу, а также демилитаризовать зону в Желтом море для ее совместного хозяйственного использования.



