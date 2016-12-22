Депутат Рады раскритиковал приветствие «Слава Украине!»

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» ​раскритиковал внесенное в армейский устав приветствие «Слава Украине!».

«Я бы с удовольствием говорил эти слова в сильной, мужественной, процветающей Украине. Но когда это инициируют и внедряют в жизнь те, кто нашу страну свел к совсем другому, — у меня есть сомнения», — сказал Рабинович.

Депутат добавил, что «на самом деле ничего под эти крики для Украины не было [сделано]». При этом Рабинович заметил, что сам лозунг ему нравится.

Также он подчеркнул, что во время предвыборной кампании никто не занимается «рациональными вещами», все «работают на свой электорат».

Президент Украины Петр Порошенко поручил заменить в воинском уставе приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» на фразу «Слава Украине!». В ответ нужно будет сказать «Героям слава!», а не «Здравия желаем (желаю)!», как это принято сейчас.

Приветствие планируется использовать во время военного парада, приуроченного ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Фраза «Слава Украине — героям слава!» использовалась украинскими националистами, в частности, Организацией украинских националистов (ОУН) и ее военным крылом — Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в России) во время Второй мировой войны и после нее. Данная фраза получила популярность во время событий Евромайдана 2013 года.