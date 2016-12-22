Порошенко поручил вписать в воинский устав приветствие «Слава Украине!»

Украинские военные вскоре начнут приветствовать друг друга словами «Слава Украине — героям слава!», заявил глава Минобороны Степан Полторак. По его словам, это идея президента Петра Порошенко

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко поручил внести изменения в армейский устав, заменив воинское приветствие советского образца «Здравствуйте, товарищи!» на фразу «Слава Украине!». Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

По его словам, в ответ нужно будет сказать «Героям слава!», а не «Здравия желаем (желаю)!», как это принято сейчас.

«Президент Украины поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы, потому что это определяется в воинских уставах, как надо здороваться», — заявил глава Минобороны Украины.

Он также рассказал, что новый законопроект будет внесен президентом после окончания парламентских каникул. «Надеюсь, что после выхода с каникул народные депутаты примут это в целом», — отметил Полторак. ​

Фразой «Слава Украине — героям слава!» исторически приветствовали друг друга украинские националисты. Приветствие и отзыв на него использовались Организацией украинских националистов (ОУН) и ее военным крылом — Украинской повстанческой армией (УПА) во время Второй мировой войны и после нее.

Лозунг получил широкое распро​странение на Украине в конце 2013 года, во времена Евромайдана. Сейчас он активно используется различными политиками и партиями.