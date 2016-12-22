В «Роскосмосе» анонсировали встречу Рогозина с гендиректором NASA

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин планирует встретиться с гендиректором NASA Джимом Брайденстайном в октябре. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».



Как отмечается в сообщении, встречу планируется провести на космодроме Байконур во время запуска транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10». Тему встрече в «Роскосмосе» не уточнили.

В начале августа сообщалось, что NASA может отказаться от запуска своих астронавтов с помощью российских кораблей. Это связано с тем, что американское космическое агентство реализует проект по запуску коммерческих пилотируемых кораблей компаний SpaceX и Boeing. Их пуски планируется произвести в 2019 году.

В воскресенье, 12 августа, Брайденстайн заявил, что США хотят запускать российских космонавтов со своих космических кораблей, а также продолжать пользоваться услугами российской космической отрасли. Он отметил, что речь идет об «интернациональных вопросах» освоения космоса. Генеральный директор NASA сказал, что когда у США будут свои пилотируемые корабли, то агентство хотело бы продолжить партнерские отношения с Россией. «Когда все другие каналы связи закрыты, нации могут осуществлять коммуникации на уровне исследования космоса и науки», — сказал он.