ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,54 66,49 EUR Нал. 78,36 76,01 USD Бирж. 67,72 +1,07 EUR Бирж. 77,25 +0,30 USD ЦБ. 66,91 +0,62 EUR ЦБ. 76,68 -0,15 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 6305,50 -124,34 IMOEX 2275,05 -1,50% RTSI 1056,93 -3,68% Brent 72,77 +0,83% DJIA 25313,14 -0,77% Nasdaq 7839,11 -0,67%
В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами
Лента новостей
Эрдоган заявил о «последней стадии» подготовки военной операции в Сирии 20:18, Политика «Манчестер Сити» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата Англии 20:15, Спорт Пожарные локализовали крупный природный пожар около Ялты 19:55, Общество Криштиану Роналду забил гол в первом матче за «Ювентус» 19:45, Спорт В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами 19:31, Технологии и медиа Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам 19:25, Политика Капитан «Механика Погодина» рассказал о разрешении на вход в порт Херсона 19:06, Общество «Медного всадника» в Петербурге изучат реставраторы после акта вандализма 18:55, Общество Трамп поддержал желающих бойкотировать Harley-Davidson байкеров 18:34, Политика Роман Шмаков — РБК: как устроен современный рынок дата-центров 18:31, РБК и Schneider Electric Россия назвала условие для нового саммита «нормандской четверки» 18:22, Политика Умер народный артист России Анатолий Узденский 18:15, Общество Силуанов прокомментировал предложение об изъятии сверхдоходов у компаний 18:08, Бизнес Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Манчестер Сити». Онлайн 18:00, Спорт МЧС предупредило о грозе и ветре в Московской области 17:57, Общество В Бельгии полицейские установят распознающие шум драки камеры 17:43, Общество Машина для Маяковского: как поэт выбрал первый автомобиль 17:38, РБК и Renault Лавров счел возможной новую встречу лидеров России и США 17:34, Политика «Витесс» Леонида Слуцкого забил пять голов в матче чемпионата Голландии 17:34, Спорт Бывший коллега Листьева назвал заказчика его убийства 17:22, Общество Роналдо госпитализировали на Ибице 17:18, Общество СМИ сообщили о более чем 30 погибших в результате взрыва в Сирии 16:59, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 16:45, РБК и Schneider Electric Лавров заявил о подтверждении ОЗХО отсутствия химоружия в России 16:45, Политика Путин встретился с Роухани на полях Каспийского саммита 16:30, Политика В Петербурге обокрали мать Ольги Бузовой 16:16, Общество «Локомотив» потерпел первое поражение в чемпионате России 16:14, Спорт Во Франции неизвестный протаранил двери мечети 15:56, Общество
В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами
Технологии и медиа, 19:31
0
В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство хотело бы развивать партнерские отношения с Россией и отправлять российских космонавтов на своих коммерческих кораблях. Об этом он заявил в интервью телеканалу С-Span. Соответствующее видео размещено на сайте телеканала.

«Хотели бы мы быть зависимыми? Нет. Хотели ли мы партнерства? Абсолютно. Даже когда у нас будут коммерческие экипажи, которые будут отправляться в космос на американских ракетах и с американской земли, мы хотим поддерживать отношения с Россией, чтобы их экипажи летели на наших ракетах, а наши экипажи — на их», — рассказал Брайденстайн. Он отметил, что вопрос о полетах в космос — интернационален и он «должен оставаться таким».

Говоря о NASA, его гендиректор назвал агентство «уникальным», потому что оно отличается от федерального правительства. «Когда отношения между странами становятся натянутыми, и они не так хороши, NASA способна их сохранить. Так, у нас есть американские астронавты на Международной космической станции, которые попали туда, полетев на российской ракете», — заметил Брайденстайн. Он пояснил, что NASA олицетворяет «мягкую силу» США. «Когда все другие каналы связи закрыты, нации могут осуществлять коммуникации на уровне исследования космоса и науки. И я полагаю, что эту изумительную черту NASA должно сохранить», — сказал генеральный директор американского космического агентства.

В NASA обозначили сроки отказа от «Союзов» для запуска астронавтов к МКС
Экономика

В начале августа сообщалось, что NASA может отказаться от покупки мест на российских кораблях «Союз», которые доставляют американских космонавтов на Международную космическую станцию. Так, на 2019 год запланирован запуск двух американских частных пилотируемых кораблей, а именно компаний SpaceX Илона Маска и Boeing.

Теги: космонавтика , Космос , космические исследования
Главное
Эрдоган пригрозил «распрощаться» с США и уйти к новым союзникам Политика
Материалы по теме
NASA запустило зонд для изучения Солнца Технологии и медиа
NASA отложило запуск самого близкого к Солнцу исследовательского зонда Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter