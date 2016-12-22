В NASA заявили о планах запускать корабли США с российскими космонавтами

Директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что американское космическое агентство хотело бы развивать партнерские отношения с Россией и отправлять российских космонавтов на своих коммерческих кораблях. Об этом он заявил в интервью телеканалу С-Span. Соответствующее видео размещено на сайте телеканала.



«Хотели бы мы быть зависимыми? Нет. Хотели ли мы партнерства? Абсолютно. Даже когда у нас будут коммерческие экипажи, которые будут отправляться в космос на американских ракетах и с американской земли, мы хотим поддерживать отношения с Россией, чтобы их экипажи летели на наших ракетах, а наши экипажи — на их», — рассказал Брайденстайн. Он отметил, что вопрос о полетах в космос — интернационален и он «должен оставаться таким».

Говоря о NASA, его гендиректор назвал агентство «уникальным», потому что оно отличается от федерального правительства. «Когда отношения между странами становятся натянутыми, и они не так хороши, NASA способна их сохранить. Так, у нас есть американские астронавты на Международной космической станции, которые попали туда, полетев на российской ракете», — заметил Брайденстайн. Он пояснил, что NASA олицетворяет «мягкую силу» США. «Когда все другие каналы связи закрыты, нации могут осуществлять коммуникации на уровне исследования космоса и науки. И я полагаю, что эту изумительную черту NASA должно сохранить», — сказал генеральный директор американского космического агентства.

В начале августа сообщалось, что NASA может отказаться от покупки мест на российских кораблях «Союз», которые доставляют американских космонавтов на Международную космическую станцию. Так, на 2019 год запланирован запуск двух американских частных пилотируемых кораблей, а именно компаний SpaceX Илона Маска и Boeing.