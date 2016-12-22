Константина Хабенского внесли в базу «Миротворца» за поездку в Крым

Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных «Миротворца» за посещение Крыма в июле 2018 году. Об этом сообщается на украинском сайте.
«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», — говорится в базе данных.
Отмечается, что еще одной причиной внесения актера в список является его участие в «пропагандистских мероприятиях России».
Согласно данным сайта Хабенский принял участие в фестивале «Алые паруса «Артека» в Крыму в июле 2018 года, где он рассказал детям об особенностях актерской работы и о своем первом режиссерском опыте.
Ранее, в июне, стало известно, что российского актера Гошу Куценко также внесли в базу «Миротворца» за проникновение в Крым, за пропаганду России и попытку «легализации аннексии Крыма».