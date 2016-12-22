Киев призвал наказывать иностранцев за участие в мероприятиях в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым в Киеве предложила привлечь к ответственности иностранных лиц, которые принимают участие в мероприятиях в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба украинского регулятора со ссылкой на ​своего председателя, прокурора Гюндуза Мамедова. Об этом он сказал в ходе совещания правоохранительных органов Крыма о состоянии преступности и раскрытии преступлений, совершенных на полуострове за полгода этого года, которое состоялось 24 июля.

Мамедов напомнил, что ранее подчеркивал необходимость использовать институты специального досудебного расследования и механизмы международно-правового сотрудничества. Он напомнил, что на Украине созданы реестры, которые ежедневно пополняются нарушителями законодательства страны. «Я повторю слова президента Украины Петра Порошенко: мы должны сделать Крым неподъемным для страны-оккупанта», — пояснил прокурор. По его словам, процесс ускорится, когда в Крым перестанут ходить суда, летать самолеты и ездить на гастроли иностранцы. Он добавил, что требует реальных шагов для привлечения виновных лиц к ответственности.

После референдума в 2014 году, по итогам которого Крым вошел в состав России, власти Украины запрещают въезд на свою территорию людям, которые посетили полуостров Крым после его вхождения в состав России. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В октябре 2017 года Киев принял закон, согласно которому организаторы концертов должны получать разрешение Службы безопасности Украины на приглашение российских артистов в Крым. Также на Украине создан портал «Миротворец», который исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и «безопасности человечества и международного правопорядка».​ В его базу регулярно попадают российские деятели культуры.

По данным Госпогранслужбы Украины на 14 мая этого года, в течение 2017–2018 годов украинские пограничники не пропустили через границу и запретили въезд на Украину 117 артистам и другим публичным деятелям из России.