Меркель раскритиковала сложившуюся систему приема беженцев в Европе

Дублинский регламент, регулирующий порядок приема беженцев в Евросоюз, не работает, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ​Deutsche Welle.

Канцлер заявила об этом по итогам переговоров с главой кабмина Испании Педро Санчесом. Ситуация коснулась в том числе африканских мигрантов, которые пытаются пересечь Средиземное море и попасть в Европу через Испанию Меркель отметила, что нужно не только «обсуждать Африку, но и говорить с Африкой». По действующим нормам ответственность за судьбу мигрантов несет та страна, на территорию которой ступил мигрант, однако Испания не справляется с наплывом беженцев, а другие страны обязаны отправлять их обратно в течение 48 часов. Договориться с Грецией и Италией об этом не удается. »[Дублинский регламент о приеме мигрантов] не работает», — сказала канцлер Германии.

В то же время Меркель поблагодарила Санчеса за то, что он позволил отправлять пришедших из Испании мигрантов обратно в страну.

В июле власти ЕС решили осуществить размещение 10 тыс. пограничников на внешние границы сообщества для борьбы с миграционным кризисом. Эти меры должны быть осуществлены до 2020 года. Кроме того, в июне на Миграционном саммите страны ЕС договорились внести не менее €500 млн в целевой фонд для Африки и €3 млрд в целом для борьбы с миграционным кризисом. Эти деньги получит Турция для того, чтобы задержать у себя мигрантов с Ближнего Востока. В то же время такие страны, как Италия, не стали подписывать итоговый документ саммита и принимать мигрантов, спасенных в средиземном море в июне. Часть из них согласилась принять Франция.



