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В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста
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В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста
Политика, 21:06
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В МВД Румынии объяснили действия жандармов в ходе акции протеста

Сотрудники румынских правоохранительных органов не нарушали закон, потому что во время митинга они действовали против «хулиганов, которые атаковали государственную власть». Об этом заявила глава МВД Румынии Кармен Дан. Ее слова опубликованы на сайте ведомств. Так она прокомментировала уголовное дело, которое было возбуждено из-за действий жандармом в ходе акции протеста в Бухаресте в ночь на 11 августа.

Она отметила, что в ходе акции протеста столкновения были не между жандармами и мирными гражданами, которые вышли протестовать, а против «хулиганов». Дан напомнила, что жандармерия Румынии обладает законными полномочиями обеспечивать безопасность граждан, защищать госучреждения и восстанавливать общественный порядок. Дан сказала, что «в любом другом европейском государстве, где такие насильственные конфликты происходят чаще, чем в Румынии, государство активно вмешивается в восстановление общественного порядка и безопасности».

Глава МВД Румынии заявила, что протестующие «оказывали давление на жандармерию» и кидались в сотрудников правоохранительных органов разными объектами. Она отметила, что президент Румынии Клаус Йоханнис назвал действия жандармом жесткими. «О законности действий жандармерии не президент должен судить, а военная прокуратура», — сказала Дан.

Возвращение румынской диаспоры: газ и водометы в Бухаресте. Фоторепортаж Еще 9 фото
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В субботу, 11 августа, сообщалось, что Генеральная прокуратура Румынии завела уголовное дело из-за беспорядков и действий жандармов в ходе акции протеста в Бухаресте. В результате пострадали по меньшей мере 440 человек. Во время разгона демонстрантов был применен слезоточивый газ и водометы. Протестующие требовали отставки правительства и смены экономического курса страны.

Теги: Румыния , акции протеста , жандармерия
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