В Румынии при разгоне манифестации диаспоры пострадали более 200 человек

В ходе разгона антиправительственной демонстрации в центре Бухареста пострадали по меньшей мере 200 человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Демонстранты требуют отставки правительства и смены экономического курса

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В столице Румынии Бухаресте в результате столкновений с полицией в ходе многотысячной акции протеста за медицинской помощью обратились более 200 человек, сообщает агентство Agerpress. Для разгона демонстрантов силы правопорядка использовали слезоточивый газ и водометы.

Позже агентство привело новые данные: по предварительным оценкам, пострадали более 440 человек.

Президент страны Клаус Йоханнис осудил жестокость жандармов по отношению к участникам антиправительственного протеста в центре Бухареста и призвал к ответу главу МВД. «В подлинной демократии каждый человек имеет право на протест, но насилие неприемлемо, независимо от политических взглядов. Я решительно осуждаю жестокое вмешательство жандармерии, совершенно несоразмерное с демонстрациями большинства людей на площади Победы», — заявил президент.

​В массовых манифестациях диаспоры в центре Бухареста принимают участие, по разным данным, от 60 до 100 тысяч человек. Акции протеста проходят также в других городах Румынии.

Демонстранты требуют отставки правительства и смены экономического курса страны.