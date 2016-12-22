Генпрокуратура Румынии возбудила дело из-за действий жандармов на митинге

Генпрокуратура Румынии завела уголовное дело в связи с беспорядками и действиями жандармов во время акции протеста в Бухаресте. Об этом сообщает Click со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

Отмечается, что дело заведено из-за инцидентов, зарегистрированных 10 августа и в ночь на 11 августа.

Ранее стало известно, что в ходе разгона антиправительственной демонстрации в Бухаресте пострадали по меньшей мере 440 человек. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В манифестациях представителей румынской диаспоры, живущих и работающих в разных странах, принимали участие 60–​100 тыс. человек. Они требовали отставки правительства и смены экономического курса страны.

Румынский президент Клаус Йоханнис осудил жестокость жандармов по отношению к протестующим. Он также призвал к ответу главу МВД страны.