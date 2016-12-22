После ДТП в Подмосковье с перевозившим детей микроавтобусом завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Подмосковье с микроавтобусом, перевозившим детей. Об этом сообщается на сайте управления СК по Московской области. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в Наро-Фоминском районе. За рулем микроавтобуса Volkswagen Caravell был 52-летний водитель. Он вез детей из санатория до железнодорожной станции Нара. В СК отметили, что мужчине «стало плохо» и транспортное средство съехало в кювет. По данным ведомства, водитель скончался на месте, шестеро детей пострадали. В СК отметили, что их ранения «незначительные».

Ранее в МВД сообщали, что водитель умер от сердечного приступа, находясь за рулем. ДТП с микроавтобусом произошло в субботу 11 августа. Он вез 23 ребенка и двух взрослых сопровождающих из пансионата «Бекасово». Все пострадавшие — несовершеннолетние. Они были госпитализированы в районные больницы.

Как рассказала уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова, врач осматривал водителя микроавтобуса перед выездом, передает ТАСС. Также она сообщила, что шестеро пострадавших детей, которые были ранее госпитализированы, уже выписаны и отправились на поезде в Нижний Тагил, к себе домой. Мишонова отметила, что автомобиль и водитель были предоставлены пансионатом. В момент ДТП все пассажиры были пристегнуты, добавила она.



Источник агентства «Интерфакс» сообщал, что причиной смерти водителя стал оторвавшийся тромб. В свою очередь, собеседник «РИА Новости» отмечал, что у мужчины были проблемы с сердцем. Какого рода они были, он не уточнил.