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МВД узнало причину смерти водителя попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми
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МВД узнало причину смерти водителя попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми
Общество, 15:43
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МВД узнало причину смерти водителя попавшего в ДТП микроавтобуса с детьми

У водителя автобуса с детьми, съехавшего в кювет под Наро-Фоминском, случился сердечный приступ. Об этом сообщила РБК старший помощник руководителя ГУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным данным, водитель умер от сердечного приступа», — сказала она.

Инцидент произошел в субботу, 11 августа, в Наро-Фоминском районе. Микроавтобус выехал из пансионата «Бекасово». Как рассказали «РИА Новости» в подмосковном управлении МВД, он отвозил детей в Нижний Тагил. Всего в момент ДТП в машине находились 23 ребенка, из которых пострадали шестеро, и двое сопровождающих взрослых. Остальные 17 детей поехали вместе с сопровождающими в Москву. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.

Ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал, что водитель умер из-за оторвавшегося тромба. Собеседник «РИА Новости» отмечал, что у мужчины были проблемы с сердцем, но какие именно, не уточнил.

Теги: Подмосковье , ДТП , микроавтобус
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