В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 6 детей

Микроавтобус съехал в кювет в Наро-Фоминском районе Подмосковья, водитель погиб, шесть несовершеннолетних пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Московской области.
В полиции рассказали, что инцидент произошел, когда машина выезжала из пансионата «Бекасово». Пассажирами микроавтобуса были дети, уточнили в МВД. При этом в полиции подчеркнули, что, согласно предварительным данным, водитель погиб не из-за ДТП.
«Микроавтобус совершил съезд в кювет, шесть человек пострадали, водитель погиб. По предварительным данным, смерть водителя не связана с ДТП», — сказали в ГУ МВД по Подмосковью.
В свою очередь, информированный источник агентства «Интерфакс» рассказал, что у водителя «оторвался тромб». Неназванный собеседник агентства «РИА Новости» заявил, что у мужчины, вероятно, были проблемы с сердцем, но точную причину его смерти смогут узнать только после вскрытия.
Замглавы администрации Наро-Фоминского городского округа рассказал ТАСС, что все шестеро пострадавших детей были госпитализированы в 1-ю городскую больницу, у них нет тяжелых травм.