В Ялте ответили на заявление Порошенко об украинском флаге над городом

Депутат Ялтинского городского совета Любовь Грибкова в разговоре с РБК призвала не обращать внимания на заявление президента Украины Петра Порошенко в День города о том, что над Ялтой будет поднят украинский флаг.
«Я на такие глупые заявления внимания не обращаю. Поздравить жителей Ялты приехала делегация представителей общественных организаций Японии. Мы готовим концерт японских музыкантов. Поэтому, что сказал Порошенко, нам неинтересно, — город готовится к празднику», — заявила депутат.
Ранее в субботу Порошенко в Facebook назвал Ялту «жемчужиной» Крыма и пообещал, что над городом будет поднят украинский флаг. Свой пост он сопроводил хештегом, в котором назвал Крым частью Украины.
В июне украинский президент говорил, что не сомневается в том, что флаг Украины поднимут над Севастополем. Власти города заявили, что Порошенко утратил связь с реальностью.