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Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины
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Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины
Политика, 10:33
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Порошенко в День Ялты пообещал поднять над городом флаг Украины

Президент Украины Петр Порошенко в День Ялты назвал город «жемчужиной» Крыма и пообещал, что над ним будет поднят украинский флаг. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднят сине-желтый флаг и звучит гордое «Еще не умерли Украины ни слава, ни воля», — написал Порошенко. Свой пост он сопроводил хештегом, в котором назвал Крым частью Украины.

Это не первый раз, когда Порошенко обещает, что украинский флаг поднимут над городами Крыма. Так, в июне он заявил, что не сомневается в том, что «над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн». Власти города тогда посчитали, что президент Украины утратил связь с реальностью.

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1 июля в поздравлении Военно-морским силам страны он вновь сказал, что символ страны на украинских кораблях «снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя». Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда ответила, что такое будет возможно, только если в городе появится Генконсульство Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины не признали итогов этого голосования и считают, что полуостров «временно оккупирован». В Москве отвергают эти обвинения. В 2016 году президент России Владимир Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова является «исторически закрытым».



 

Теги: Крым , Севастополь
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