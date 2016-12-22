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Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе
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Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе
Политика, 17:57
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Захарова нашла для Порошенко способ поднять флаг Украины в Севастополе
Желание украинского президента вновь поднять национальный флаг в Севастополе может быть воплощено в реальность, если Киев откроет в этом городе генконсульство, заявила представитель МИДа
Мария Захарова (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

Украинский флаг может быть поднят в Севастополе, если в этом городе откроется генконсульство Украины. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на высказывание президента Украины Петра Порошенко, передает «РИА Новости».

Захарова сказала, что не видит повода для негативной реакции на желание Порошенко поднять украинский флаг над Севастополем. «Почему? Потому что я, например, вижу, что президент Украины движется в каком-то направлении большей реалистичности. Я, например, исхожу из того, что, заявляя о намерении поднять в Севастополе флаг Украины, президент Украины, может быть, имеет в виду открытие генерального консульства», — сказала представитель МИДа.

В очередной раз поднять флаг Украины над Севастополем Порошенко пообещал, поздравляя украинские ВМС с их профессиональным праздником. «Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а государственный флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя», — написал он на своей странице в Facebook 1 июля.

Севастополь был основной базой украинских ВМС до 2014 года. После начала кризиса на Украине Севастополь вместе с Крымом был присоединен к России по итогам мартовского референдума. Тогда за вхождение региона в состав России высказались более 90% жителей полуострова. После этого основным местом базирования украинского флота стала Одесса.

Украинским морякам не удалось вывести из Севастополя все корабли. Всего в Крыму осталось 17 кораблей и судов обеспечения, включая единственную подводную лодку в составе украинского флота — «Запорожье», корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Мария Захарова , Петр Порошенко , Севастополь
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