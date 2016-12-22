Посольство США в Москве призвало освободить голодающего Олега Сенцова

Посольство США в Москве заявило, что серьезно обеспокоено ухудшающимся состоянием здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку в колонии. Об этом сообщается в аккаунте посольства в Twitter.

​«Призываем Россию освободить Сенцова и других украинских заключенных по гуманитарным соображениям», — говорится в сообщении.

​8 августа сестра режиссера Наталья Каплан рассказала, что получила от Сенцова письмо. Она сообщила, что заключенный почти не встает, и отметила, что «все катастрофически плохо». По ее словам, Сенцов написал в письме, что «конец близок». Однако пресс-секретарь российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой рассказал «Интерфаксу», что состояние режиссера «относительно стабильное».

На следующий день, 9 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова, полученные от Москальковой. Денисова рассказала, что по информации, которую передали российскому омбудсмену, режиссер активен, читает книги, ходит смотреть телевизор и пишет.

В 2015 году Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных в России.